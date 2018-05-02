В Баку вынесен суровый приговор убийце известной гадалки – ФОТО

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над жителем Газахского района республики Намигом Векиловым, обвиняемым в убийстве 53-летней Анжелики Морозовой.

Как сообщили 1news.az в суде, процесс проходил под председательством судьи Фикрета Гарибова.

На заключительном заседании подсудимый был признан виновным и приговорен к 18 годам лишения свободы.

Напомним, что согласно материалам уголовного дела, убийство известной гадалки, 53-летней жительницы поселка Говсан Анжелики Морозовой в феврале 2017 года произошло из-за денег. Так, на допросе задержанный Намиг Векилов признался в преступлении и заявил, что убил гадалку из-за долга.

«Я задолжал ей крупную сумму, а вернуть не мог. Анжелика долго требовала вернуть деньги, а потом пригрозила, что обратится в полицию. Испугавшись, я решил убить ее», - заявил Н.Векилов.

Отметим, что прокурор требовал для Векилова наказания в виде 20 лет лишения свободы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Стали известны новые подробности убийства гадалки в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Прокурор потребовал приговора для убийцы известной бакинской гадалки – ФОТО