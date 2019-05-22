В Баку вынесен суровый приговор мужчине, убившему жену на глазах у сына

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Фазиля Гусейнова, обвиняемого в умышленном убийстве.

Как сообщили 1news.az в суде, на заключительном заседании под председательством судьи Фикрета Гарибова подсудимый был признан виновным и приговорен к 19 годам лишения свободы.

Напомним, что в октябре 2018 года житель села Эрмекигышлаг Губинского района Фазиль Гусейнов, проживавший с семьей квартирантом в Баку, убил на съемной квартире свою жену Хошгедем Гусейнову, на глазах у 11-летнего сына нанеся ей ножевые ранения.

Затем Фазиль Гусейнов отвез сына к дедушке в село Эрмекигышлаг, после чего явился в полицию с повинной.

Тимур Рзаев, Э.Т.