В Баку вынесен суровый приговор мужчине, пытавшемуся изнасиловать и убившему мать двоих детей – ФОТО

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над 29-летним жителем Сумгайыта Фаттахом Нуриевым, обвиняемым в попытке изнасилования и убийстве 35-летней Севды Байрамовой.

Как сообщили 1news.az в суде, процесс проходил в закрытом режиме под председательством судьи Эльдара Микаилова.

На заключительном заседании подсудимый был признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Напомним, что согласно материалам уголовного дела в августе 2017 года в Сумгайыте Фаттах Нуриев (1988 года рождения) напал на мать двоих детей Севду Байрамову (1982 года рождения) в одном из тупиков в 7-м микрорайоне города и пытался изнасиловать ее. Женщина сопротивлялась, стала кричать и звать на помощь. Ф.Нуриев испугался, что на помощь женщине сбегутся люди, поэтому задушил С.Байрамову и сбежал.

Отметим, что Фаттах Нуриев работал преподавателем в спортивной секции одной из сумгайытских школ, женат, имеет ребенка.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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