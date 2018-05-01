Потушен сильный пожар в Баку – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о пожаре в частном доме в Насиминском районе Баку.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе министерства, пожар возник в одном из нежилых частных домов, состоящем из деревянных конструкций. Причем, дом идет под снос.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет, огонь был потушен пожарными МЧС в кратчайшие сроки.
Тимур Рзаев, Э.Т.
2018/05/01
14:52
В Насиминском районе Баку вспыхнул сильный пожар, горят частные жилые дома.
Как сообщили 1news.az в МЧС АР, пожар вспыхнул на улице Джейхуна Салимова, близ здания университета «Азербайджан».
На место происшествия прибыли пожарные бригады, которые тушат пожар. Данных о пострадавших и ущербе на данный момент нет.
Тимур Рзаев