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В Баку врачи спасли ребенка, который проткнул живот вязальным крючком – ФОТО

Сегодня в 12:40 ~ 1 минута на чтение 1127
В Баку врачи спасли ребенка, который проткнул живот вязальным крючком – ФОТО

В Центральной клинической больнице проведена успешная операция годовалому мальчику, который проткнул живот вязальным крючком.

Как сообщает 1news.az, операцию провел детский хирург и уролог Фуад Гусейнов.

«Ребенок упал на крючок, родители оперативно обратились к нам. Ребенка немедленно положили на операционный стол. В ходе операции обнаружилось, что крючок проткнул тонкую кишку и разорвал кровеносные сосуды, что вызвало внутреннее кровотечение. Мы вытащили крючок, остановили кровотечение и зашили кишку.

Через два дня малыш здоровым был выписан домой», - отметил врач, подчеркнув, что родители должны быть более внимательными и беречь детей.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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