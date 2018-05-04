В Баку впервые прошли политконсультации МИД Азербайджана, Турции и Украины – ФОТО

В пятницу, 4 мая, в Баку впервые состоялись трехсторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины.

Как сообщили в пресс-службе МИД АР, стороны были представлены на уровне замминистров – Халафа Халафова (Азербайджан), Умита Ярдыма (Турция) и Василия Бондаря (Украина).

На встрече было отмечено, что трехсторонний формат дает основу для укрепления дружбы и сотрудничества между тремя странами. В частности, стороны выразили поддержку суверенитету и международно признанным границам всех государств-участниц встречи.

Стороны обсудили актуальные вопросы регионального и международного значения, а также перспективы сотрудничества в таких отраслях, как транспорт, энергетика, торговля, образование, туризм и борьба с терроризмом.

В завершении встречи, как отмечается в сообщении МИД, была достигнута договоренность о продолжении регулярных встреч в трехстороннем министерском формате.

Елена Остапенко, Э.Т.