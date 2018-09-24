В Баку водителей призвали не препятствовать передвижению людей с ограниченными возможностями здоровья - ВИДЕО

Бакинское транспортное агентство подготовило очередной социальный видеоролик.
Как сообщает 1news.az, ролик посвящен общественному осуждению водителей, паркующих свои автомобили на тротуарах, в частности, местах, препятствующих передвижению людей с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, что Бакинское транспортное агентство в прошлом году подготовило социальный ролик, посвященный проблеме поведения пешеходов на наземных пешеходных переходах – «зебрах».
В ролике пешеходов призывали не превращать «зебру» в подиум и вести себя на ней соответственно.
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Эльшан Рустамов, Г.Р.