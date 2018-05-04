В Баку водитель внедорожника насмерть сбил женщину в 30 метрах от подземного перехода – ФОТО - ВИДЕО

На проспекте Микаила Усейнова в Сабаильском районе Баку, у Площади Государственного флага произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, водитель внедорожника марки Jeep Grand Cherokee (госномер 10-OE-003), житель столицы Вугар Агаев сбил переходившую дорогу Нателлу Мамедову.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

По факту ведется расследование.

Отметим, что в 30 метрах от места ДТП есть подземный пешеходный переход.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО – Avtosfer.az