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В Баку водитель сбил ребенка и набросился с кулаками на пожилого мужчину – ВИДЕО

Сегодня в 20:44 ~ 1 минута на чтение 1189
В Баку водитель сбил ребенка и набросился с кулаками на пожилого мужчину – ВИДЕО

В поселке Гарачухур Сураханского района города Баку водитель сбил ребенка, ехавшего на велосипеде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, данное происшествие было заснято на камеру одного из близлежащих объектов.

На кадрах видно, что автомобиль сбивает ребенка, который внезапно выезжает на улицу.

К счастью, ребенок отделался легкими ушибами.

После происшествия к ребенку подбегает пожилой мужчина и обнимает его.

К ним также подходит водитель автомобиля. По всей вероятности, между мужчинами разгорается спор, в результате водитель набрасывается с кулаками на пожилого человека.

Представляем вам видеокадры данного ДТП.

Р.Д., И.А.

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