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В Баку водитель написал завещание и совершил умышленный таран - ФОТО

Сегодня в 19:32 ~ 1 минута на чтение 58
В Баку водитель написал завещание и совершил умышленный таран - ФОТО

На трассе Баку-Сумгайыт в Бинагадинском районе Баку произошло серьезное ДТП.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, Рагиб Мамедов на автомобиле марки Renault на высокой скорости протаранил бетонное ограждение на обочине дороги.

Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель совершил ДТП преднамеренно, так как в автомобиле было обнаружено завещание водителя - он испытывал финансовые трудности и решил покончить с собой.

По факту начато разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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