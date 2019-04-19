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В Баку водитель грубо оскорбил женщину, слегка задевшую его машину – ВИДЕО

Сегодня в 12:34 меньше минуты на чтение 872
В Баку водитель грубо оскорбил женщину, слегка задевшую его машину – ВИДЕО

В Баку взрослый мужчина грубо оскорбил женщину, слегка задевшую его машину.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, женщина-водитель совершила мелкое ДТП, слегка задев машину мужчины, реакция которого на это происшествие оказалась неадекватной – он обругал женщину площадной бранью, угрожая вдобавок расправиться с ней.

При этом женщина-водитель отвечала ему очень культурно.

Отметим, что полиция уже начала разбирательство по факту.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Внимание: в видеоролике присутствует ненормативная лексика!

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