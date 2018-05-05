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В Баку вечер ММА

Сегодня в 12:22 ~ 2 минуты на чтение 138
В Баку вечер ММА

Вчера на Бакинском Олимпийском стадионе состоялся Международный турнир WFCA-48 по правилам ММА. 

Как сообщает 1news.az, в рамках вечера прошло 14 боев. Организаторами турнира стали клубы «Ахмат» и «Олимпия», а также Бакинский Олимпийский стадион. Главным боем вечера стал  поединок между представителем клуба «Ахмат» Магомедраслом «Фродо» Хасбулаевым (28-7) и Салманом Жамалдаевым (15-1). Бой прошел в рамках защиты пояса для Салмана Жамалдаева. После трех раундов судьи единогласно отдали победу обладателю пояса.

Вчера на ринг также вышли 4 представителя Азербайджана, трое из которых одержали победы. Особенно важна победа Тофика Мусаева, который техническим нокаутом в первом раунде одолел Марифа Пираева (Россия). Одержав победу, Тофик Мусаев, скорее всего, получит возможность бороться за пояс осенью.

Победы одержали и Бахтияр Арзуманов с Мехманом Мамедовым, а вот Акшин Бабаев свой бой проиграл.

Представляем результаты всех боев вечера:

Супер-бой

  1. Магомедрасул Хасбулаев (Россия) – Салман Жамалдаев (Россия)- по решению рефери

Мейнкарт

  1. Мариф Пираев (Россия) – Тофик Мусаев (Азербайджан) - технический нокаут, 1-ый раунд
  2. Казбек Саидалиев (Россия) – Алихан Вахаев (Россия)- по решению рефери
  3. Мурад Абдулаев (Россия)– Гойти Дазаев (Казахстан) - нокаут, 1-ый раунд
  4. Никола Варела (Аргентина) – Азам Гафоров (Таджикистан)– по решению рефери
  5. Брендон Кеш (США) – Евгений Гончаров (Россия)– технический нокаут, 1-ый раунд
  6. Канат Келдибеков (Кыргызстан)– Акшин Бабаев (Азербайджан) – удушающий прием, 1-ый раунд

Андер-карт

  1. Флавио де Куэрос (Бразилия) – Имран Букуев (Россия)- по решению рефери
  2. Джексон Гонзалвес (Бразилия) – Заурбек Башаев (Россия)- по решению рефери
  3. Алексей Наумов (Украина) – Имран Жулагов (Россия)– технический нокаут, 2-ой раунд
  4. Темирхан Ахтемиров (Россия) – Бахтияр Арзуманов (Азербайджан)- по решению рефери
  5. Оскар Соса (Доминиканская Республика) – Магомед Героев (Россия)- нокаут, 1-ый раунд
  6. Константин Андрейцев (Россия) – Насрудин Насрудинов (Россия)– по решению рефери
  7. Абдулхаким Меджидов (Россия) – Мехман Мамедов (Азербайджан)– нокаут, 3-ий раунд

Теймур Максутов

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