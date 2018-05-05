В Баку вечер ММА

Вчера на Бакинском Олимпийском стадионе состоялся Международный турнир WFCA-48 по правилам ММА.
Как сообщает 1news.az, в рамках вечера прошло 14 боев. Организаторами турнира стали клубы «Ахмат» и «Олимпия», а также Бакинский Олимпийский стадион. Главным боем вечера стал поединок между представителем клуба «Ахмат» Магомедраслом «Фродо» Хасбулаевым (28-7) и Салманом Жамалдаевым (15-1). Бой прошел в рамках защиты пояса для Салмана Жамалдаева. После трех раундов судьи единогласно отдали победу обладателю пояса.
Вчера на ринг также вышли 4 представителя Азербайджана, трое из которых одержали победы. Особенно важна победа Тофика Мусаева, который техническим нокаутом в первом раунде одолел Марифа Пираева (Россия). Одержав победу, Тофик Мусаев, скорее всего, получит возможность бороться за пояс осенью.
Победы одержали и Бахтияр Арзуманов с Мехманом Мамедовым, а вот Акшин Бабаев свой бой проиграл.
Представляем результаты всех боев вечера:
Супер-бой
- Магомедрасул Хасбулаев (Россия) – Салман Жамалдаев (Россия)- по решению рефери
Мейнкарт
- Мариф Пираев (Россия) – Тофик Мусаев (Азербайджан) - технический нокаут, 1-ый раунд
- Казбек Саидалиев (Россия) – Алихан Вахаев (Россия)- по решению рефери
- Мурад Абдулаев (Россия)– Гойти Дазаев (Казахстан) - нокаут, 1-ый раунд
- Никола Варела (Аргентина) – Азам Гафоров (Таджикистан)– по решению рефери
- Брендон Кеш (США) – Евгений Гончаров (Россия)– технический нокаут, 1-ый раунд
- Канат Келдибеков (Кыргызстан)– Акшин Бабаев (Азербайджан) – удушающий прием, 1-ый раунд
Андер-карт
- Флавио де Куэрос (Бразилия) – Имран Букуев (Россия)- по решению рефери
- Джексон Гонзалвес (Бразилия) – Заурбек Башаев (Россия)- по решению рефери
- Алексей Наумов (Украина) – Имран Жулагов (Россия)– технический нокаут, 2-ой раунд
- Темирхан Ахтемиров (Россия) – Бахтияр Арзуманов (Азербайджан)- по решению рефери
- Оскар Соса (Доминиканская Республика) – Магомед Героев (Россия)- нокаут, 1-ый раунд
- Константин Андрейцев (Россия) – Насрудин Насрудинов (Россия)– по решению рефери
- Абдулхаким Меджидов (Россия) – Мехман Мамедов (Азербайджан)– нокаут, 3-ий раунд
Теймур Максутов