В Баку вечер ММА

Вчера на Бакинском Олимпийском стадионе состоялся Международный турнир WFCA-48 по правилам ММА.

Как сообщает 1news.az, в рамках вечера прошло 14 боев. Организаторами турнира стали клубы «Ахмат» и «Олимпия», а также Бакинский Олимпийский стадион. Главным боем вечера стал поединок между представителем клуба «Ахмат» Магомедраслом «Фродо» Хасбулаевым (28-7) и Салманом Жамалдаевым (15-1). Бой прошел в рамках защиты пояса для Салмана Жамалдаева. После трех раундов судьи единогласно отдали победу обладателю пояса.

Вчера на ринг также вышли 4 представителя Азербайджана, трое из которых одержали победы. Особенно важна победа Тофика Мусаева, который техническим нокаутом в первом раунде одолел Марифа Пираева (Россия). Одержав победу, Тофик Мусаев, скорее всего, получит возможность бороться за пояс осенью.

Победы одержали и Бахтияр Арзуманов с Мехманом Мамедовым, а вот Акшин Бабаев свой бой проиграл.

Представляем результаты всех боев вечера:

Супер-бой

Магомедрасул Хасбулаев (Россия) – Салман Жамалдаев (Россия)- по решению рефери

Мейнкарт

Мариф Пираев (Россия) – Тофик Мусаев (Азербайджан) - технический нокаут, 1-ый раунд Казбек Саидалиев (Россия) – Алихан Вахаев (Россия)- по решению рефери Мурад Абдулаев (Россия)– Гойти Дазаев (Казахстан) - нокаут, 1-ый раунд Никола Варела (Аргентина) – Азам Гафоров (Таджикистан)– по решению рефери Брендон Кеш (США) – Евгений Гончаров (Россия)– технический нокаут, 1-ый раунд Канат Келдибеков (Кыргызстан)– Акшин Бабаев (Азербайджан) – удушающий прием, 1-ый раунд

Андер-карт

Флавио де Куэрос (Бразилия) – Имран Букуев (Россия)- по решению рефери Джексон Гонзалвес (Бразилия) – Заурбек Башаев (Россия)- по решению рефери Алексей Наумов (Украина) – Имран Жулагов (Россия)– технический нокаут, 2-ой раунд Темирхан Ахтемиров (Россия) – Бахтияр Арзуманов (Азербайджан)- по решению рефери Оскар Соса (Доминиканская Республика) – Магомед Героев (Россия)- нокаут, 1-ый раунд Константин Андрейцев (Россия) – Насрудин Насрудинов (Россия)– по решению рефери Абдулхаким Меджидов (Россия) – Мехман Мамедов (Азербайджан)– нокаут, 3-ий раунд

Теймур Максутов