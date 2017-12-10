В Баку в торговом центре при проведении ремонтных работ погиб 28-летний парень

В Баку в результате несчастного случая погиб 28-летний парень.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на «горячую линию» министерства поступила информация о том, что в Хатаинском районе при проведении ремонтных работ в лифте торгового центра 1 человек оказался в беспомощном состоянии.

На место происшествия были привлечены сотрудники Спасательной службы особого риска МЧС. При оценке оперативной ситуации на месте происшествия стало известно, что во время проведения ремонтных работ Сяфа Рамиз оглу Шарифов (1989 г.р.) оказался зажат между кабиной лифта и стеной шахты.

Спасатели извлекли тело С.Шарифова и передали по назначению.