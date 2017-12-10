1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку в торговом центре при проведении ремонтных работ погиб 28-летний парень

Сегодня в 21:55 ~ 1 минута на чтение 293
В Баку в торговом центре при проведении ремонтных работ погиб 28-летний парень

В Баку в результате несчастного случая погиб 28-летний парень.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на «горячую линию» министерства поступила информация о том, что в Хатаинском районе при проведении ремонтных работ в лифте торгового центра 1 человек оказался в беспомощном состоянии.

На место происшествия были привлечены сотрудники Спасательной службы особого риска МЧС. При оценке оперативной ситуации на месте происшествия стало известно, что во время проведения ремонтных работ Сяфа Рамиз оглу Шарифов (1989 г.р.) оказался зажат между кабиной лифта и стеной шахты.

Спасатели извлекли тело С.Шарифова и передали по назначению.

293

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net