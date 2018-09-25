В Баку в школе скончался ребенок, рождения которого родители ждали целых 10 лет

В Сабунчинском районе города Баку в средней школе №67 произошел трагический инцидент.

Как сообщает издание Unikal.org, в школе скончался ученик второго класса.

По словам директора учебного заведения Ирады Ибрагимовой, на перемене учащийся Сабир Халилов ел хлеб с сосиской.

«У ребенка была ангина. Он подошел к учителю и сказал, что задыхается. Мальчика сразу же отвели к медработнику школы. Вызвали и скорую помощь. Несмотря на все усилия, мальчика спасти не удалось», - сказала она, отметив, что рождения ребенка родители ждали целых 10 лет.

Директор указала, что в связи с произошедшим правоохранительные органы ведут расследование.

А.А.