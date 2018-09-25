1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку в школе скончался ребенок, рождения которого родители ждали целых 10 лет

Сегодня в 11:50 ~ 1 минута на чтение 12064
В Баку в школе скончался ребенок, рождения которого родители ждали целых 10 лет

В Сабунчинском районе города Баку в средней школе №67 произошел трагический инцидент.

Как сообщает издание Unikal.org, в школе скончался ученик второго класса.

По словам директора учебного заведения Ирады Ибрагимовой, на перемене учащийся Сабир Халилов ел хлеб с сосиской.

«У ребенка была ангина. Он подошел к учителю и сказал, что задыхается. Мальчика сразу же отвели к медработнику школы. Вызвали и скорую помощь. Несмотря на все усилия, мальчика спасти не удалось», - сказала она, отметив, что  рождения ребенка родители ждали целых 10 лет.

Директор указала, что в связи с произошедшим правоохранительные органы ведут расследование.

А.А.

Telegram WhatsApp

12 064

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net