В Баку в школе скончался ребенок, рождения которого родители ждали целых 10 лет

В Сабунчинском районе города Баку в средней школе №67 произошел трагический инцидент.
Как сообщает издание Unikal.org, в школе скончался ученик второго класса.
По словам директора учебного заведения Ирады Ибрагимовой, на перемене учащийся Сабир Халилов ел хлеб с сосиской.
«У ребенка была ангина. Он подошел к учителю и сказал, что задыхается. Мальчика сразу же отвели к медработнику школы. Вызвали и скорую помощь. Несмотря на все усилия, мальчика спасти не удалось», - сказала она, отметив, что рождения ребенка родители ждали целых 10 лет.
Директор указала, что в связи с произошедшим правоохранительные органы ведут расследование.
А.А.