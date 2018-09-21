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В Баку в рамках КОВ НАТО проведено учение по самооценке – ФОТО

Сегодня в 21:20 меньше минуты на чтение 287
В Баку в рамках КОВ НАТО проведено учение по самооценке – ФОТО

В Баку в рамках программы «Концепция оперативных возможностей (КОВ) НАТО» проведено учение по самооценке первого уровня вертолетной пары Азербайджанской армии.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в  ходе учения было оценено соответствие оснащения, оборудования, средств связи и других необходимых оперативных возможностей пары со стандартами НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций.

Мониторинговая группа НАТО и специалисты ВВС Турции наблюдали за процессом оценивания пары.

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