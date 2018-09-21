В Баку в рамках КОВ НАТО проведено учение по самооценке – ФОТО

В Баку в рамках программы «Концепция оперативных возможностей (КОВ) НАТО» проведено учение по самооценке первого уровня вертолетной пары Азербайджанской армии.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в ходе учения было оценено соответствие оснащения, оборудования, средств связи и других необходимых оперативных возможностей пары со стандартами НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций.

Мониторинговая группа НАТО и специалисты ВВС Турции наблюдали за процессом оценивания пары.

1news.az