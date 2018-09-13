В Баку в половые органы женщины влез жук – ФОТО

В Баку во время планового гинекологического осмотра женщины в ее шейке матки был найден большой жук.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила хирург-гинеколог Наза Гурбанова, по словам которой, обнаруженный во время кольпоскопии 46-летней пациентки жук был безопасно извлечен из полового органа.

При этом женщина даже не подозревала о нахождении в ее теле жука – он не доставлял ей никакого беспокойства. Как жук попал внутрь нее, женщина не знает.

Отметим, что обнаруженное насекомое напоминает жука водолюба большого черного (лат. Hydrophilus piceus). Это - самый крупный представитель семейства водолюбов, достигает длины 48 мм. Обитает в естественных пресноводных водоемах. Вероятно, жук мог попасть в половые органы женщины во время купания в реке, пруду или озере.

Тимур Рзаев