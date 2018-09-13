1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку в половые органы женщины влез жук – ФОТО

Сегодня в 11:46 ~ 1 минута на чтение 9832
В Баку в половые органы женщины влез жук – ФОТО

В Баку во время планового гинекологического осмотра женщины в ее шейке матки был найден большой жук.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила хирург-гинеколог  Наза Гурбанова, по словам которой, обнаруженный во время кольпоскопии 46-летней пациентки жук был безопасно извлечен из полового органа.

При этом женщина даже не подозревала о нахождении в ее теле жука – он не доставлял ей никакого беспокойства. Как жук попал внутрь нее, женщина не знает.

Отметим, что обнаруженное насекомое напоминает жука водолюба большого черного (лат. Hydrophilus piceus). Это -  самый крупный представитель семейства водолюбов, достигает длины 48 мм. Обитает в естественных пресноводных водоемах. Вероятно, жук мог попасть в половые органы женщины во время купания в реке, пруду или озере.

Тимур Рзаев

Telegram WhatsApp

9 832

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net