1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку в очередной раз успешно прошел Международный медицинский конгресс - ФОТО

Сегодня в 14:59 ~ 4 минуты на чтение 98
В Баку в очередной раз успешно прошел Международный медицинский конгресс - ФОТО

18 мая Баку в очередной раз стал  хозяином  грандиозной международной медицинской научной конференции. 

5-й Конгресс международной бариатрической метаболической хирургии состоялся в Бакинском конгресс-центре при совместной организационной поддержке Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Modern Hospital, Фонда молодежи Азербайджана, Азербайджанского кружка бариатрической метаболической хирургии.

В организуемой уже в 5-й раз конференции участвовали 32 профессора и специалиста-врача международного класса из 9-ти зарубежных стран. В общей сложности в  7 академической панели 73 спикера представили презентации своих знаний и опыта по теме влияние ожирения  в бариатрической, диетологической, эндокринологической, психологической, кардиологической, гепатологической области и в области детского ожирения.

В ходе конференции известный в нашей стране в области общего здравоохранения 41 участник (профессора и врачи), являющиеся специалистами различных отраслей медицины, поделились своими весомыми просветительскими знаниями   с более чем 1000 молодыми работниками здравоохранения и участниками, интересующимися этой областью.    

Являющаяся  в настоящее время наиболее  сложной и приоритетной отраслью хирургии, бариатрическая метаболическая хирургия развивается с очень большой скоростью. В последние 5 лет  сформировались и возможности нашей страны подключиться к этому развитию и воспользоваться им.  С этой точки зрения особое значение имеют международные конгрессы, которые каждый год организуются при научном руководстве  Азербайджанского кружка бариатрическо-метаболической хирургии, который  во все времена отличался своими полезными работами  в этой области.   Проводимый в этот раз конгресс был официально признан со стороны Международного İFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders). В организации этой конференции в качестве научного соучастника выступили также Азербайджанский медицинский университет, Общественное объединение Dan  и  TOSS (Turkish Obesity Society of Surgery).

В повестке дня мероприятия  впервые в Азербайджане на основе самых современных программ и протоколов тренинга, используемых с целью подготовки местных медицинских специалистов в этой области,  и с применением   современных стимуляторов и моделей органов животных были организованы курсы бариатрических хирургических навыков, выданы сертификаты имеющим интерес к этой отрасли.

Одним из важных моментов нынешнего конгресса стало то, что материалы  конгресса и представленные тезисы будут опубликованы в признанном на международном уровне журнале LESS (Laparoscopic Endoscopic Surgical Science).

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики аккредитовало конгресс и курсы как продолжительное мероприятие медицинского образования (16 CME балл).  Это мероприятие и курсы официально признаются и утверждаются İFSO (как было и в прошлые годы)  https://ifso.com/ifso-endorsed-meetings/)

Председатель Организационного комитета конгресса, бариатрический метаболический хирург  PhD., доктор Тариель Омаров поделился своими мыслями о мероприятии: 

«Конгресс прошел более грандиозно, чем мы ожидали. И на то, что конгресс стал таким грандиозным, есть несколько причин. 

  1. Участие более 30 профессоров из разных стран мира, приглашенных в качестве выступающих.
  2. Полный и в организованном виде охват тематики программой конгресса.
  3. Всестороннее обсуждение лечение болезни ожирения, которое является самой актуальной проблемой в мире (бариатрическая метаболическая хирургия, эндокринология, диетология, анестезиология-реанимация, кардиология, детское ожирение, Психология и т.д.). 
  4. Уже шестой год как в нашей стране проводятся бариатрические метаболические операции и пятый год как организуются конгрессы на международном уровне в направлении подготовки и просвещения местных кадров. И поэтому самой основной спецификой данного конгресса было то, что на мероприятии впервые была сформирована панель, отражающая опыт местных кадров в этой области.

Все это дает нам основание говорить, что мы уже готовы совместно с местными кадрами проводить конгрессы мирового уровня.

Если посмотреть на международную медицинскую статистику 2018 года, то можно увидеть, что  в мире было проведено около 500000 различного рода бариатрических метаболических хирургических операций.  228000 из них выполнены в Америке.  В последние 6 лет у нас в стране успешно было проведено более 2000 бариатрических метаболических хирургических операций. А это позволяет нам говорить о том, что проводимые в этой области работы достойны внимания в контексте  очень перспективного развития здравоохранения  в нашей ускоренно развивающейся стране. Думаем, что мы тоже проводимой в этой области работой принесем  пользу науке бариатрической метаболической хирургии».

На правах рекламы

Telegram WhatsApp

98

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net