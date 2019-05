В Баку в очередной раз успешно прошел Международный медицинский конгресс - ФОТО

18 мая Баку в очередной раз стал хозяином грандиозной международной медицинской научной конференции.

5-й Конгресс международной бариатрической метаболической хирургии состоялся в Бакинском конгресс-центре при совместной организационной поддержке Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Modern Hospital, Фонда молодежи Азербайджана, Азербайджанского кружка бариатрической метаболической хирургии.

В организуемой уже в 5-й раз конференции участвовали 32 профессора и специалиста-врача международного класса из 9-ти зарубежных стран. В общей сложности в 7 академической панели 73 спикера представили презентации своих знаний и опыта по теме влияние ожирения в бариатрической, диетологической, эндокринологической, психологической, кардиологической, гепатологической области и в области детского ожирения.

В ходе конференции известный в нашей стране в области общего здравоохранения 41 участник (профессора и врачи), являющиеся специалистами различных отраслей медицины, поделились своими весомыми просветительскими знаниями с более чем 1000 молодыми работниками здравоохранения и участниками, интересующимися этой областью.

Являющаяся в настоящее время наиболее сложной и приоритетной отраслью хирургии, бариатрическая метаболическая хирургия развивается с очень большой скоростью. В последние 5 лет сформировались и возможности нашей страны подключиться к этому развитию и воспользоваться им. С этой точки зрения особое значение имеют международные конгрессы, которые каждый год организуются при научном руководстве Азербайджанского кружка бариатрическо-метаболической хирургии, который во все времена отличался своими полезными работами в этой области. Проводимый в этот раз конгресс был официально признан со стороны Международного İFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders). В организации этой конференции в качестве научного соучастника выступили также Азербайджанский медицинский университет, Общественное объединение Dan и TOSS (Turkish Obesity Society of Surgery).

В повестке дня мероприятия впервые в Азербайджане на основе самых современных программ и протоколов тренинга, используемых с целью подготовки местных медицинских специалистов в этой области, и с применением современных стимуляторов и моделей органов животных были организованы курсы бариатрических хирургических навыков, выданы сертификаты имеющим интерес к этой отрасли.

Одним из важных моментов нынешнего конгресса стало то, что материалы конгресса и представленные тезисы будут опубликованы в признанном на международном уровне журнале LESS (Laparoscopic Endoscopic Surgical Science).

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики аккредитовало конгресс и курсы как продолжительное мероприятие медицинского образования (16 CME балл). Это мероприятие и курсы официально признаются и утверждаются İFSO (как было и в прошлые годы) https://ifso.com/ifso-endorsed-meetings/)

Председатель Организационного комитета конгресса, бариатрический метаболический хирург PhD., доктор Тариель Омаров поделился своими мыслями о мероприятии:

«Конгресс прошел более грандиозно, чем мы ожидали. И на то, что конгресс стал таким грандиозным, есть несколько причин.

Участие более 30 профессоров из разных стран мира, приглашенных в качестве выступающих. Полный и в организованном виде охват тематики программой конгресса. Всестороннее обсуждение лечение болезни ожирения, которое является самой актуальной проблемой в мире (бариатрическая метаболическая хирургия, эндокринология, диетология, анестезиология-реанимация, кардиология, детское ожирение, Психология и т.д.). Уже шестой год как в нашей стране проводятся бариатрические метаболические операции и пятый год как организуются конгрессы на международном уровне в направлении подготовки и просвещения местных кадров. И поэтому самой основной спецификой данного конгресса было то, что на мероприятии впервые была сформирована панель, отражающая опыт местных кадров в этой области.

Все это дает нам основание говорить, что мы уже готовы совместно с местными кадрами проводить конгрессы мирового уровня.

Если посмотреть на международную медицинскую статистику 2018 года, то можно увидеть, что в мире было проведено около 500000 различного рода бариатрических метаболических хирургических операций. 228000 из них выполнены в Америке. В последние 6 лет у нас в стране успешно было проведено более 2000 бариатрических метаболических хирургических операций. А это позволяет нам говорить о том, что проводимые в этой области работы достойны внимания в контексте очень перспективного развития здравоохранения в нашей ускоренно развивающейся стране. Думаем, что мы тоже проводимой в этой области работой принесем пользу науке бариатрической метаболической хирургии».

На правах рекламы