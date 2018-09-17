В Баку устанавливают спецтехнику для того, чтобы штрафовать водителей-нарушителей – ФОТО - ВИДЕО

В Баку устанавливают спецтехнику для составления электронных протоколов за административные правонарушения – остановку и стоянку в местах, где запрещена парковка.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, эта спецаппаратура будет осуществлять фото- и видеосъемку нарушителей.

Наряду с установкой новых технических средств, совершенствуется работа существующих камер контроля за незаконной парковкой, посредством которых усилен контроль над дорогами.

Камеры выявляют автотранспортные средства, нарушившие правила парковки на дорогах, и передают информацию о них и их водителях в единую базу данных для принятия соответствующих мер в отношении водителей-нарушителей.

«Контроль за дорогами осуществляется круглосуточно. БТА призывает водителей быть более внимательными при парковке автомобилей и не парковать их в запрещенных местах», - подчеркнул М.Агаев, отметивший, что процесс установки спецсредств завершится в ближайшее время.

Тимур Рзаев, Э.Т.