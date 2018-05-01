В Баку указывают на возможность провокации армян в Карабахе и призывают провести специальное заседание парламента

Необходимо провести специальное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, с таким заявлением на пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Гудрат Гасангулиев.

По его словам, 20% территории Азербайджана все еще находятся под оккупацией.

«В настоящее время политические процессы в Армении протекают в напряженной форме. Если даже Никол Пашинян будет избран премьер-министром, есть большие сомнения в том, что там будет обеспечена устойчивая стабильность. Поэтому я считаю, что политические силы в этой стране могут в связи с этим пойти на провокации на линии фронта и использовать это в свою пользу», - сказал он.

Депутат указал, что азербайджанская армия и государство в случае провокации должны быть готовы к тому, чтобы принять смелое решение и освободить оккупированные территории.

«Если помните, в 1993 году, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, когда начался мятеж в Гяндже, армяне не то, чтобы освободить земли по требованию резолюции, еще и захватили другие территории. Иногда принятие того или иного решения определяет будущее страны на 100 лет. Поэтому есть большая необходимость в проведении заседания Милли Меджлиса в связи с Нагорным Карабахом. Считаю, что мы должны серьезно наблюдать за процессами в Армении, вести интенсивные переговоры и со странами-членами ОДКБ», - сказал он.

В свою очередь, спикер Огтай Асадов указал, что азербайджанское государство, его Президент и армия готовы ответить на любые провокации.

Эльшан Рустамов, Г.Р.