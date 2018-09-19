В Баку уборщица обвинила администратора Дома торжеств в изнасиловании

Заявление об изнасиловании, произошедшем в Доме торжеств, поступило в Управление полиции Бинагадинского района Баку.

Как сообщили 1news.az в управлении, 40-летняя мать двоих детей (ее имя не указывается из этических соображений – прим. авт.) обратилась в полицию и заявила, что недавно устроилась работать уборщицей в Дом торжеств, расположенный на улице Сулеймана Сани Ахундова в 7-м микрорайоне (возле станции метро «Азадлыг проспекти»).

Женщина заявила, что остается на работе до глубокой ночи, чтобы убрать залы после свадеб, и администратор заведения, воспользовавшись этим, внезапно напал на нее и изнасиловал в одном из служебных помещений.

По факту ведется разбирательство, назначена судмедэкспертиза, проводятся допросы работников Дома торжеств, осуществляются другие следственные мероприятия.

Тимур Рзаев, Э.Т.