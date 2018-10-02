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В Баку третий месяц ищут пропавшего мужчину, ушедшего купить хлеб – ВИДЕО

Сегодня в 12:25 ~ 1 минута на чтение 341
В Баку третий месяц ищут пропавшего мужчину, ушедшего купить хлеб – ВИДЕО

Полиция Баку продолжает поиски 33-летнего жителя столицы Вюсала Османова, который вечером 8 июля вышел из дома за хлебом и сигаретами и пропал.

Как сообщили 1news.az в управлении, по словам родных пропавшего, у Вюсала, проживавшего в поселке Баилов, ни с кем не было каких-либо конфликтов или долгов.

Сотрудники 8-го отделения Управления полиции Сабаильского района Баку продолжают розыск.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о Вюсале Османове, позвонить в МВД по телефону «102» или обратиться в Управление полиции Сабаильского района, расположенное по адресу: улица Аббасгулу Аббасзаде, 1073 (выше здания Милли Меджлиса). Телефон: (012) 437-02-02.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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