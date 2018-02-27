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В Баку задержан мужчина, жестоко убивший пожилую мать – ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 15:56 ~ 1 минута на чтение 794
В Баку задержан мужчина, жестоко убивший пожилую мать – ОБНОВЛЕНО

По горячим следам задержан мужчина, убивший свою мать.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Гарадагского района, 34-летний Джамиль Исламов, который в ходе семейной ссоры убил свою мать, жительницу поселка Алят Зарнишан Исмайлову (1944 года рождения), вначале нанеся ей несколько ударов палкой по голове, а затем задушив ее, был задержан сотрудниками 11-го отделения полиции.

По факту прокуратура Гарадагского района возбудила уголовное дело по статье 120 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

2018/02/27

10:35

В поселке Алят Гарадагского района Баку произошло жестокое убийство.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, жительницу поселка Зарнишан Исмайлову (1944 года рождения) в ходе семейной ссоры убил ее 34-летний сын, который вначале нанес матери несколько ударов палкой по голове, а затем задушил.

По факту прокуратура Гарадагского района возбудила уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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