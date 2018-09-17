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В Баку суд не оправдал мужчину, убившего соседа из-за места на парковке

Сегодня в 13:32 ~ 1 минута на чтение 997
В Баку суд не оправдал мужчину, убившего соседа из-за места на парковке

В Бакинском апелляционном суде рассмотрели жалобу жителя столицы Видади Рзаева, осужденного за умышленное убийство.

Как сообщили 1news.az в суде, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева апелляционная жалоба осужденного не удовлетворена, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что согласно материалам уголовного дела на улице Хидира Мустафаева, 57 в Ясамальском районе Баку 57-летний Видади Рзаев в ходе конфликта убил своего 47-летнего соседа Шахина Искандерова, нанеся ему многочисленные ножевые ранения.

Причиной убийства стало то, что Ш.Искандеров сделал замечание соседу за то, что тот припарковал автомобиль так, что мешал движению других автомобилей.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Рзаев был осужден на 16 лет лишения свободы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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