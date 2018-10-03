В Баку строят уникальный архитектурный пешеходный переход – ФОТО

Во исполнение поручений и рекомендаций Президента Азербайджана Ильхама Алиева об обеспечении безопасности пешеходов при переходе автомобильных дорог в Баку на пересечении Московского проспекта с улицей 20 Января в Насиминском районе столицы (у «Шамахинки») строится уникальный архитектурный пешеходный переход.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, переход будет иметь три входа-выхода, его протяженность составит 134 метра.

«Переход отличается своей архитектурой, уникальной и не имеющей аналогов в Баку. Он не будет иметь опор, станет подвесным, на тросах, и протянется на всю ширину Московского проспекта. Высота пилона для тросов составит 30 метров.

Ширина перехода - 3,5 метра, высота – 6 метров. Строительство планируется завершить в 2019 году», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.