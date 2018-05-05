В Баку столкнулись три автомобиля, есть погибшие

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД Азербайджана, ДТП произошло близ торгового центра «Садарак».

Автомобиль марки Saipa, управляемый жителем столицы Адилем Мамедовым, сначала столкнулся с грузовиком Mercedes, за рулем которого находился житель Евлахского района Рахман Мамедов, а затем с легковым автомобилем Hyundai, управляемым Эмином Мурадовым.

В результате ДТП А.Мамедов и его пассажир Ялчин Агаев скончались на месте, еще один пассажир автомобиля доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

Талыб Бархудаев, Э.Т.