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В Баку столкнулись три автомобиля, есть погибшие

Сегодня в 13:11 ~ 1 минута на чтение 231
В Баку столкнулись три автомобиля, есть погибшие

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД Азербайджана, ДТП произошло близ торгового центра «Садарак».

Автомобиль марки Saipa, управляемый жителем столицы Адилем Мамедовым, сначала столкнулся с грузовиком Mercedes, за рулем которого находился житель Евлахского района Рахман Мамедов, а затем с легковым автомобилем Hyundai, управляемым Эмином Мурадовым.

В результате ДТП А.Мамедов и его пассажир Ялчин Агаев скончались на месте, еще один пассажир автомобиля доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

Талыб Бархудаев, Э.Т.

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