В Баку стартует IX азербайджано-российский межрегиональный форум

27 сентября в Баку начинает свою работу девятый азербайджано-российский межрегиональный форум.

Как сообщает 1news.az, форум, который состоится при организационной поддержке Министерства экономики Азербайджана и Министерства экономического развития Российской Федерации, будет проходить два дня.

В форуме примут участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин.

В работе форума также ожидается участие представителей государственных структур, парламентов, исполнительных органов двух стран, предпринимателей, действующих в различных областях экономики, представителей СМИ.

В пленарном заседании форума примут участие министр экономического развития России Максим Орешкин, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, председатель Российско-Азербайджанского делового совета Алексей Репик, председатель правления Азербайджано-Российского делового совета Самед Гурбанов, а также главы исполнительной власти Азербайджана и руководители регионов России.

В рамках форума состоится расширенное заседание Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов с участием официальных лиц и представителей деловых кругов.

Будут проведены пленарное заседание и «круглые столы» на темы промышленности и энергетики, туризма, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, транспорта и логистики, женского предпринимательства и сотрудничества в гуманитарной сфере.

В программу визита российской делегации входит также ознакомление с рядом производственных и перерабатывающих предприятий Азербайджана.

Напомним, что восьмой азербайджано-российский межрегиональный форум при участии чиновников высокого ранга и представителей бизнеса обеих стран состоялся в Ставрополе в сентябре 2017 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.