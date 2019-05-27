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В Баку спасли молодого человека, пытавшегося покончить с собой – ВИДЕО

Сегодня в 12:31 ~ 1 минута на чтение 376
В Баку спасли молодого человека, пытавшегося покончить с собой – ВИДЕО

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана спасли молодого человека, пытавшегося совершить суицид. 

Как сообщает 1news.az, молодой человек взобрался на крышу здания, расположенного на проспекте Микаила Усейнова в поселке Баилов Сабаильского района столицы, и стал кричать, что бросится вниз.

На место прибыли спасатели Службы спасения, связанного с особыми рисками МЧС, и один из них смог отговорить молодого человека от суицида.

Затем молодого человека обследовали врачи прибывшей на место бригады «Скорой медицинской помощи», ему была оказана психологическая помощь.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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