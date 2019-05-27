В Баку спасли молодого человека, пытавшегося покончить с собой – ВИДЕО

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана спасли молодого человека, пытавшегося совершить суицид.
Как сообщает 1news.az, молодой человек взобрался на крышу здания, расположенного на проспекте Микаила Усейнова в поселке Баилов Сабаильского района столицы, и стал кричать, что бросится вниз.
На место прибыли спасатели Службы спасения, связанного с особыми рисками МЧС, и один из них смог отговорить молодого человека от суицида.
Затем молодого человека обследовали врачи прибывшей на место бригады «Скорой медицинской помощи», ему была оказана психологическая помощь.
Тимур Рзаев, Э.Т.