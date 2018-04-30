В Баку создан Центр развития кино

Согласно соответствующему приказу Главного управления культуры города Баку, создан Центр развития кино.

Центр будет заниматься созданием новых кинотеатров в учреждениях культуры города Баку, окрестных поселках и усовершенствованием их работы.

Центр создан с целью доведения до широкой аудитории информации об искусстве Азербайджана, выявления творческого потенциала людей, работающих в сфере культуры и искусства, повышения интереса к фильмам на патриотические темы и кинокартинам о жизни национальных героев Азербайджана.

Также в центре планируется проводить презентации фильмов, обсуждения, дискуссии, встречи с творческими деятелями, актерами и режиссерами.

В.Ф., И.А.