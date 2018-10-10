В Баку состоялось совещание Координационного совета «Евразия» - ФОТО

Столица Азербайджана стала местом проведения 35-го совещания Координационного совета «Евразия», объединяющего национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания стран СНГ.

Как сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», в совещании приняли участие свыше 90 участников из 15 стран, включая генеральных директоров национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания стран СНГ - Азербайджана, России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также представителей международных авиационных организации ICAO, МАК, IATA и др.

С приветственным словом совещание 10 октября открыл президент AZAL Джахангир Аскеров, далее совещание продолжилось выступлениями директора УВД «Азераэронавигация» Фархана Гулиева и председателя КС «Евразия» – генерального директора ФГУП «Госкопорация по ОрВД» Игоря Моисеенко.

Учитывая потребность в росте воздушных перевозок и стратегическое геополитическое расположение стран Евразии, имеют важное значение гармонизация аэронавигационного обеспечения и долгосрочное совместное планирование организации воздушного пространства между этими странами.

В ходе совещания в Баку были заслушаны доклады представителей национальных провайдеров аэронавигационного обслуживания государств - членов «Евразии» о состоянии аэронавигационных систем государств СНГ и планах развития.

Особое внимание было уделено вопросам:

- полетов беспилотных летательных аппаратов и их влияние на безопасность полетов;

- воздушного пространства свободных маршрутов и перспективам внедрения в регионе «Евразия»;

- модернизации воздушного пространства в Европе и национальным стратегиям в области воздушного пространства;

- состояния безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников соглашения о гражданской авиации;

- гармонизации национальных систем организации воздушного движения стран - участников совета «Евразия».

С докладами также выступили представители международных организаций ICAO, IATA и Международного авиационного комитета.

Отметим, что Координационный совет «Евразия» был создан в 1999 году. Его учредителями являются ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», РГП «Казаэронавигация» (Казахстан), «Азераэронавигация» (Азербайджан), ГП «Белаэронавигация» (Беларусь), ГП «Кыргызаэронавигация» (Кыргызстан), ГУП «Таджикаэронавигация» (Таджикистан) и Центр «Узаэронавигация» (Узбекистан).