В Баку состоялась конференция на тему «Новые энергетические и коммуникационные возможности на стыке Востока и Запада» - ФОТО

23 декабря в Баку состоялась конференция на тему «Новые энергетические и коммуникационные возможности на стыке Востока и Запада», организованная Партией «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Открывая конференцию, заместитель премьер-министра, заместитель председателя – исполнительный секретарь Партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов рассказал о значении традиционно проводимого каждый год мероприятия. Он отметил, что основная суть экономической политики, успешно проводимой под руководством председателя Партии «Ени Азербайджан», Президента Ильхама Алиева, заключается в изучении новых возможностей, связанных с развитием нашей страны, и превращении их в грандиозные проекты. Одним из важнейших проявлений этого подхода, обусловленного экономическим мышлением великого лидера Гейдара Алиева, стала подготовленная общенациональным лидером нефтяная стратегия. Благодаря этой нефтяной стратегии, реализованным проектам экономика Азербайджана обрела новые возможности развития. В итоге улучшилось благосостояние нашего народа, повысился международный авторитет Азербайджана.

Подчеркнув, что с подписанием нового контракта по месторождениям «Азери», «Чираг» и «Гюнешли» появились большие возможности для развития экономики Азербайджана, Али Ахмедов отметил, что это одновременно является надежным источником для достижения еще большего прогресса во всех сферах жизни страны.

Заместитель премьер-министра сказал, что Азербайджан расположен на стыке Востока и Запада, Европы и Азии, и глава государства с большим мастерством использует это географическое преимущество в своей политике. Сданная недавно в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс однозначно подтверждает роль Азербайджана в реализации такого глобального проекта, как восстановление исторического Шелкового пути.

Отметив, что реализованные в последние годы по инициативе Азербайджана эти глобальные энерготранспортные проекты принесли нашей стране новые дивиденды, заместитель премьер-министра подчеркнул, что данные проекты служат улучшению благосостояния нашего народа.

Констатировав, что конференция организована накануне знаменательного дня, Али Ахмедов поздравил главу государства Ильхама Алиева с днем рождения.

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги», депутат Милли Меджлиса Джавид Гурбанов, выступая на мероприятии, отметил, что без продуманной стратегии достичь успеха в экономической сфере невозможно, так же как без прочных экономических основ невозможно добиться серьезных успехов в политической сфере.

Подчеркнув, что в Азербайджане проводится большая работа в области развития транспортного сектора, Джавид Гурбанов сказал, что в нашей стране создана современная логистическая сеть, продолжается работа, направленная на эффективное использование широких транзитных возможностей нашей республики. Для обеспечения интеграции национальной транспортной системы в международную транспортную систему встосторонне анализируются сферы железнодорожного, морского, автомобильного, воздушного транспорта, трубопроводов, выявляются более эффективные пути их использования. В этом контексте очень важное значение имеет «Стратегическая дорожная карта относительно логистики и развития торговли в Азербайджанской Республике». Этот документ, подготовленный по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева благодаря совместному сотрудничеству местных и зарубежных специалистов, привлекает особое внимание с точки зрения как выявления потенциальных возможностей нашей страны, так и изучения соответствующего передового опыта и определения путей его применения. С этой целью совершенствуется механизм управления местными и международными перевозками, расширяется интеграция транспортной системы страны в международную транспортную систему.

В настоящее время одной из сфер, переживающих период развития и занимающих важное место в развитии логистики, является железная дорога. За последние два года под руководством главы государства была проделана большая работа по развитию данной сферы. В первую очередь для приведения железной дороги в соответствие с современными стандартами были капитально отремонтированы сотни километров железных дорог, проложены новые линии, обновлен вагонный парк, капитально отремонтированы станции, началось применение новейших технологий в ряде железнодорожных сфер. Подчеркнув, что в одном только направлении Восток-Запад капитально отремонтированы 383,1 километра железных дорог, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» отметил, что проведены работы по капитальному ремонту и обновлению контактной сети дороги, закуплены новые железнодорожные стрелки.

Джавид Гурбанов сказал, что запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс превратит Азербайджан в важный транспортный и логистический центр на евразийском пространстве, вернет нашей стране ее позицию исторического торгового узла на древнем Шелковом пути. Азербайджан одновременно предпринимает важные шаги в области создания транспортного коридора Север-Юг. Благодаря усилиям главы государства уже проделана значительная работа по соединению железных дорог Азербайджана и Ирана. Вся работа на территории Азербайджана завершена, готова вся инфраструктура. В настоящее время на территории Ирана завершаются работы по строительству железной дороги Астара (Азербайджан) – Астара (Иран). На данном этапе грузы транспортируются со станции Астара до станции Решт автомобилями. На очередном этапе будет реализовано строительство железной дороги Астара-Решт, эти работы также планируется осуществить за счет кредита, выделенного правительством Азербайджана. По окончании всех работ железные дороги скандинавских стран, России, Азербайджана и Ирана будут соединены в одну сеть.

Было отмечено, что на железной дороге проделана работа для обновления вагонного парка. Приобретены и включены в вагонный парк 3101 новый товарный вагон. В целях оздоровления локомотивного парка капитально отремонтированы 10 тепловозов и 4 электровоза, приобретены 3 электровоза и 5 тепловозов, 5 локомотивов капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию. Подписан договор о приобретении 50 современных электровозов производства французской компании «ALSTOM», эти электровозы планируется эксплуатировать на маршруте Баку-Беюк Кясик.

Было подчеркнуто, что проделана большая работа для повышения качества перевозки пассажиров. Так, приобретены и доставлены в страну 5 двухэтажных скорых поездов, состоящих из 4 вагонов, производства швейцарской компании «Stadler Rail Group», с данной компанией подписан договор о приобретении еще 20 вагонов для использования на маршруте Баку-Тбилиси-Карс. В ближайшее время эти вагоны будут доставлены в Азербайджан.

От имени всех железнодорожников председатель ЗАО «Азербайджанской железной дороги» поздравил главу государства с днем рождения.

Первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде рассказал о нефтегазовой стратегии, основа которой была заложена в нашей стране великим лидером Гейдаром Алиевым и которая сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив, что уходящий год запомнится рядом знаменательных событий, связанных с нефтяной промышленностью, Хошбахт Юсифзаде назвал подписание нового соглашения по месторождениям «Азери», «Чираг» и «Гюнешли» большим историческим событием. «Это действительно представляет очень большое значение. Как известно, после того как Азербайджан восстановил свою независимость, экономическая ситуация в нашей стране была не очень отрадной. Ситуация была тяжелой во всех областях, в том числе в нефтяной промышленности, благосостояние нашего народа с каждым днем ухудшалось. Реализация нефтяной стратегии, с дальновидностью разработанной возвратившимся к власти по настоятельному требованию народа великим лидером Гейдаром Алиевым, вывела страну из этого тяжелого положения. Было принято решение о разработке открытых нефтяных месторождений с привлечением зарубежных компаний. Потому что тогда у нас не было экономических, технических возможностей для разработки месторождений «Азери», «Чираг» и «Гюнешли». Именно поэтому подписание «Контракта века», наряду с развитием нефтяной промышленности, имеет особое значение с точки зрения прогресса экономики страны в целом, улучшения благосостояния нашего народа. Подписание этого контракта также придало импульс повышению международного авторитета нашей страны», - сказал он.

Хошбахт Юсифзаде отметил, что до сегодняшнего дня с месторождений «Азери», «Чираг» и «Гюнешли» было добыто 450 миллионов тонн нефти, из них 250 миллионов тонн являются прибыльной нефтью Азербайджана, которая поставлена на мировые рынки. Каждый из нас видит доходы, получаемые от этой прибыльной нефти. Эти доходы были потрачены на развитие нашей страны, улучшение благополучия нашего народа.

Отметив, что строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, начатое великим лидером Гейдаром Алиевым и реализованное Президентом Ильхамом Алиевым, является одним из важных шагов в деле поставок азербайджанской нефти на мировые рынки, первый вице-президент SOCAR сказал, что 350 миллионов тонн нефти из поставленных на мировые рынки 460 миллионов тонн были транспортированы по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Напомнив о торжественном праздновании добычи 2-х миллиардов тонн нефти в Азербайджане, Хошбахт Юсифзаде отметил, что в 1971 году состоялось церемония, посвященная добыче миллиардной тонны нефти. Тогда на XXIV съезде партии в Москве великий лидер Гейдар Алиев сказал, что нефтяники небольшой республики – Азербайджана добыли миллиард тонн нефти. Затем в Баку была проведена церемония. Добыча двухмиллиардной тонны нефти пришлась на нынешний год. 700 миллионов тонн нефти из добытого за 46 лет одного миллиарда тонн нефти были извлечены в годы независимости.

Отметив успешное продолжение работы по проектам TAP и TANAP, Хошбахт Юсифзаде подчеркнул, что с реализацией этих проектов роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы еще более возрастет.

Конференция продолжилась художественной частью.

АЗЕРТАДЖ