10 июля в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены Президенту Турции, члены турецкой делегации – Президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Главы государств сфотографировались для официального фото.