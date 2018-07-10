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В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Турции

Сегодня в 15:10 ~ 1 минута на чтение 278
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Турции

10 июля в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены Президенту Турции, члены турецкой делегации – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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