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В Баку состоится Выставка товаров стран Шелкового пути – ФОТО

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 232
В Баку состоится Выставка товаров стран Шелкового пути – ФОТО

Торгово-промышленная палата Азербайджана приглашает посетить V Выставку товаров стран Шелкового пути, которая пройдет с 5-го по 7 июля 2019 года в Бакинском дворце спорта (проспект Нефтяников, 26 А).

На выставке будут представлены производители из провинций Шэньси, Аньхой, Хубэй, СУАР и других регионов Китая - более 60 стендов. Выставка охватывает такие сферы, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, легкая промышленность, текстиль, оборудование для производств, сельскохозяйственная и строительная техника, оборудование, бытовая техника, товары для дома и многое другое.

В ходе выставки будет предоставлена возможность ознакомиться с китайскими товарами и найти новых поставщиков из Китая.

Организатором выставки выступает Торгово-промышленная палата Азербайджана, исполнителем -  Бизнес-консалтинговая структура Huahe International.

Участие в выставке БЕСПЛАТНОЕ!

По вопросам участия можно обращаться по тел.: +86-991-3811816;

факс +86-991 3679680.  E-mail: [email protected] 

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