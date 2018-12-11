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В Баку состоится встреча начальника Генштаба РФ и главкома сил НАТО в Европе

11 Декабря, 2018 в 23:50 ~ 1 минута на чтение 312
В Баку состоится встреча начальника Генштаба РФ и главкома сил НАТО в Европе

Встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти состоится в Баку 12 декабря.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал сам К.Скапаротти на встрече с начальником Генштаба ВС Азербайджана Неджмеддином Садыковым.

Главком сил НАТО в Европе выразил благодарность руководству Азербайджана за условия, созданные для завтрашней встречи.

К.Скапаротти также подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана.

Р.Д., И.А.

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