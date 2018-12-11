В Баку состоится встреча начальника Генштаба РФ и главкома сил НАТО в Европе

Встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти состоится в Баку 12 декабря.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал сам К.Скапаротти на встрече с начальником Генштаба ВС Азербайджана Неджмеддином Садыковым.
Главком сил НАТО в Европе выразил благодарность руководству Азербайджана за условия, созданные для завтрашней встречи.
К.Скапаротти также подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана.
Р.Д., И.А.