В Баку состоится встреча начальника Генштаба РФ и главкома сил НАТО в Европе

Встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти состоится в Баку 12 декабря.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал сам К.Скапаротти на встрече с начальником Генштаба ВС Азербайджана Неджмеддином Садыковым.

Главком сил НАТО в Европе выразил благодарность руководству Азербайджана за условия, созданные для завтрашней встречи.

К.Скапаротти также подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана.

Р.Д., И.А.