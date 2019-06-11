В Баку состоится конференция «Транскаспийский международный транспортный маршрут»

11 июня c 14:00 до 16:00 в Баку Экспо Центр в рамках выставки TransCaspian состоится конференция на тему «Транскаспийский международный транспортный маршрут».

Эта конференция - хорошая возможность для ведущих специалистов отрасли обсудить перспективы развития и пути оптимизации международных транспортных маршрутов.

В рамках панельных сессий на конференции будут обсуждены такие темы, как «Восстановление Шелкового пути и его значение в развитии торговых отношений среди государств», «Инициатива «Один пояс - один путь»: перспективы развития», «Стратегия развития грузовой логистической отрасли Азербайджана», «Оптимизация грузоперевозок в рамках потенциальных маршрутов».

Спикерами выступят национальный секретарь Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Акиф Мустафаев, секретарь Координационного совета Азербайджанской Республики по транзитным грузоперевозкам Руфат Байрамов, главный операционный директор ЗАО «Бакинский Международный морской торговый порт» Юджин Си, начальник отдела транспортной политики Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Азер Алиев.

Пройти регистрацию на мероприятие можно по линку: https://transcaspian.az/en-meetingscompanies/