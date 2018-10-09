В Баку собаки напали на детей – ВИДЕО

В Хазарском районе города Баку свора бездомных собак напала на двух детей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, собаки укусили одного ребенка за лицо, а другого за руку.

В настоящее время состояние детей удовлетворительное.

В свою очередь, жители жилого массива обеспокоены числом бездомных собак на данной территории. Они требуют от соответствующих структур решить данную проблему.

Следует отметить, что собаки напали на детей на территории «İkinci yeni sahə» в поселке Бузовна. От укусов своры собак пострадали Мяляк Ибрагимова и Рамал Гусейнли. Собаки напали на них около мусорной свалки.

По словам жителей, собаки нападают не только на детей, но и на взрослых. Они говорят, что около жилого массива нет мусорных баков, и поэтому люди выбрасывают мусор куда захотят. В результате, здесь скапливаются бездомные собаки.

В свою очередь, представители соответствующих структур поселка Бузовна отметили, что на данной территории несколько раз ловили и увозили больше число собак.

А в муниципалитете обещали, что в течение месяца туда привезут мусорные баки.

Р.Д.