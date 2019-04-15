В Баку сдан в эксплуатацию крупный транспортный узел - ФОТО

В целях обеспечения безопасности и комфорта туристов, приезжающих в нашу страну, и граждан, прибывающих в Баку из регионов, упорядочения движения автобусов и легковых автомобилей на территории Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) сдан в пользование транспортный узел.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Бакинского международного автовокзального комплекса, узел охватывает территорию в 50 000 кв.м. На территории в 8500 кв. м проведены работы по озеленению и благоустройству, посажено более 2000 деревьев.

«На территории также функционируют состоящий из 93 номеров пятиэтажный отель BakuCrossway и заново отремонтированный двухэтажный хостел.

Легковые автомобили, средства международного, регулярного и нерегулярного общественного транспорта в целях обеспечения комфорта граждан размещены в одном месте.

В комплексе также функционируют диспетчерский пункт и пункт продажи билетов, залы ожидания, отвечающие современным стандартам объекты общественного питания, центр обслуживания «Шебеке», оказывающий телекоммуникационные, почтовые, финансовые и туристические услуги.

Кроме того, потоки транспорта и пешеходов, въезд и выезд автотранспортных средств отделены друг от друга.

На территории узла также действует Сумгайытская автостанция.

В рамках совместного пилотного проекта с компанией SAP (Германия) создана уникальная система на основе технологий SAP, позволяющая определять технический статус транспортных средств, состояние здоровья водителей, а также состояние салонов междугородных и международных автобусов. Система управляется из центра, и в случае какой-либо неполадки следует незамедлительная реакция диспетчера.

В свою очередь, пилотный проект «Умный город», осуществляемый совместно с компанией Cisco, в ближайшее время создаст условия для усовершенствования управления местными и зарубежными перевозками, еще большего повышения качества транспортных услуг, обеспечения высокого уровня безопасности», - подчеркнули в автовокзале.

Отметим, что пассажиры могут приобрести билеты в кассах БМАК, туристической компании Silk Way и посредством системы онлайн-продажи билетов на сайте www.avtovagzal.az.

Кассы продажи билетов оборудованы в соответствии с современными стандартами. У касс установлены мониторы, отражающие информацию о направлении маршрутов, ценах на билеты, перронах, номерах государственной регистрации автобусов, их вместимости и наличии свободных мест.

Тимур Рзаев, Э.Т.