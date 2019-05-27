В Баку ректор университета купила автомобиль за 250 тысяч долларов? - ФОТО - ОФИЦИАЛЬНО

Сенсационную новость распространили азербайджанские СМИ о ректоре Бакинского славянского университета (БСУ) Нурлане Алиевой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakupost.az, Нурлана Алиева в конце 2018 года купила люксовый автомобиль Mercedes S-400 (госномер 90-HT-010), который, являясь автомобилем самой престижной комплектации, стоит 250 тысяч долларов.

По информации издания, автомобиль оформлен на помощника ректора, сама Нурлана Алиева уже несколько месяцев ездит на нем.

Комментируя эту информацию, руководитель пресс-службы БСУ Ибрагим Гулиев заявил 1news.az, что указанный автомобиль был куплен еще до назначения Нурланы Алиевой ректором в 2016 году, он не новый. «Выдавать этот старый автомобиль за новый, только что купленный неправильно», - подчеркнул И.Гулиев.

Напомним, что одним из первых шагов Нурланы Алиевой на посту ректора стало уничтожение мозаики, которая долгие годы украшала здание Бакинского славянского университета. Несмотря на резкий общественный протест, творение заслуженного художника Азербайджана Эльмаза Гусейнова, которое украшало фасад БСУ с 1972 года, было полностью уничтожено.

После этого за недостаточный контроль во время проведения ремонтных работ, нарушение требований законодательства и исполнительной дисциплины ректору Бакинского славянского университета Нурлане Алиевой Министерством образования было вынесено строгое предупреждение.

Позже в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева мозаичное панно на фасаде здания Бакинского славянского университета было восстановлено. И сейчас мозаика с изображениями Низами, Мирзы Фатали Ахундова, Насими, Наримана Нариманова и Мехсети Гянджеви вновь украшает фасад университета.

Тимур Рзаев

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