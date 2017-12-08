В Баку радуга сделала эпичным ДТП в туннеле – ФОТО

В туннеле на проспекте Вагифа в Наримановском районе Баку утром в пятницу, 8 декабря, произошло ДТП.
Как сообщает 1news.az, водитель автомобиля марки Mercedes S-класс на повороте не справился с управлением и врезался в стену туннеля.
Пострадавших в ДТП нет, но автомобилю и туннелю причинен материальный ущерб. По факту ведется разбирательство.
Отметим, что красочная радуга на небе сделала фотографию ДТП весьма эпичной, особенно на фоне резкого контраста с черным автомобилем и серой дорогой, а также нерадужным настроением водителя.
Тимур Рзаев, Э.Т.
Фото – Эльнур Амикишиев