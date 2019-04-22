В Баку рабочий упал с 13-го этажа

На улице М.Санани в Наримановском районе Баку произошел несчастный случай.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, 55-летний рабочий Эльчин Алиев упал с 13-го этажа строящегося здания и скончался на месте от полученных травм.

По факту Наримановской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 222.3 («Нарушение правил техники безопасности при проведении строительных, буровых и других работ, повлекшее по неосторожности гибель человека или другие тяжкие последствия») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.