В Баку прямо на улице мужчина душил женщину – ВИДЕО

Возмутительный случай насилия над женщиной произошел в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Youtube-канал MTM, на улице Юсифа Везира Чеменземенли в Наримановском районе столицы мужчина, выйдя из ресторана, после спора стал душить молодую женщину.

Остановили это зверство подошедшие сотрудники полиции, которые патрулировали территорию. Они на автомобиле марки ВАЗ (госномер 50-DH-911) доставили напавшего на женщину в отделение.

1news.az обратился в Управление полиции Наримановского района Баку, где нам заявили, что по факту ведется разбирательство. «Сотрудники полиции смогли своевременно остановить насилие в отношении женщины и предотвратить более тяжкие последствия. Более подробная информация по факту будет предоставлена позднее», - отметили в управлении.

Тимур Рзаев, Э.Т.