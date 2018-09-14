В Баку пройдет мероприятие по психологической диагностике школьников

22 сентября состоится «Полезный завтрак» для мам на тему «Психологическая диагностика школьников» при участии психолога с десятилетним стажем работы Гюнель Алиевой.

Как сообщает 1news.az, организатором мероприятия выступает Active Moms Club.

На встречу приглашаются мамы с детьми в возрасте от 5 до 8-10 лет. Возможно участие подростков, в случае если наберется группа.

Существует множество методик арт-терапии – диагностики и коррекции различных психологических расстройств, развития личности, познания самого себя. Среди методик арт-терапии почетное место занимают мандалы. На этой встрече детям будет предложено разрисовать цветными карандашами выбранную ими мандалу, которая поможет выявить потенциал ребенка и определить слабые и сильные стороны его личности.

Номер для записи: (050) 365-45-71.

Тимур Рзаев, Э.Т.