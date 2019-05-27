В Баку пройдет «Кубок Чемпионов КВН - 2019» - ФОТО

Три известные команды встретятся в Баку дабы оспорить титул победителя в поединке «Кубок Чемпионов КВН - 2019», который состоится 31 мая в Бакинском Конгресс центре.

Это команды «Город 313» из Северной Осетии, «Добрые Люди» из Дагестана и «АзНефть» из Азербайджана - накануне игры капитаны команд поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи на бакинской сцене.

«Баку умеет принимать гостей. Мы до сих пор помним, как чествовала нас публика, когда в 2016 году мы стали победителями Азербайджанской Лиги КВН. Ждем новой интересной игры, с хорошими шутками, с красивой публикой, и уверены, что борьба будет захватывающей. Но в первую очередь, это, конечно же, будет игра друзей!» - отмечает капитан команды КВН «Город 313» Ацамаз Хамицев.

«Сижу я как-то дома, вдруг звонок. Алло, да. Алло, салам алейкум, как дела? Как дома, что нового? Я сразу узнал этот голос… У нас «Кубок Чемпионов», 31 мая. Когда я положил трубку, то от счастья, что вернусь в мой любимый город Баку, к самому теплому зрителю, к самой дружной лиге КВН у меня перехватило дыхание. А уже вечером мы с ребятами сидели и писали шутки. Это будет эпичная игра. Баку, мы едем за победой! Увидимся 31 мая», - подчеркивает капитан команды КВН «Добрые Люди» Саид Юсупов.

«Мы два года подряд были чемпионами Азербайджанской Лиги КВН. Представлять Азербайджан в родных стенах всегда намного труднее, чем выступать за рубежом. Несмотря на то, что наши соперники – сильные и известные команды из РФ, сделаем все для того, чтобы кубок остался в Баку», - отмечает капитан команды КВН «АзНефть» Бейюкага Алиев.

Отметим, что 31 мая на сцене Бакинского Конгресс центра состоится финал Азербайджанской телевизионной ATV – лиги.

Организатор «Кубка Чемпионов» - Азербайджанский Клуб Веселых и Находчивых благодарит за всестороннюю поддержку Министерство молодежи и спорта в лице министра Азада Рагимова, Министерство образования в лице министра Джейхуна Байрамова, Фонд молодежи в лице Фарида Джафарова, а также Союз молодежных студенческих организаций Азербайджана и компанию «Metanet A».

Ф.В, Г.Р.