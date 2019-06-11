В Баку пройдет Фестиваль йоги на открытом воздухе

Каждый год все любители йоги собираются на большой фестиваль, чтобы отпраздновать Международный день йоги.

Предстоящий Фестиваль йоги, который состоится 16 июня, организованный YARAT совместно с Управлением Приморского бульвара, станет уже пятым, на котором соберутся лучшие учителя по йоге Баку и все, кому не безразлична тема здоровья и самопознания.

В этом году основатель студии Yoga Shahi Сабина Шахи является куратором фестиваля, в котором будет много йоги, творчества и движения.

Фестиваль йоги пройдет в формате городского семейного пикника на газоне Приморского бульвара (рядом с центром YARAT) – стартует мероприятие в 06:00 и завершится в 22:00.

Основная фестивальная тема – сохранение здоровья и природы, единство и равенство, а девизом фестиваля стала фраза «С пользой для себя, в помощь другим!».

В программе фестиваля значатся 108 приветствий Солнцу, официальная презентация от индийского йогина, разнообразные стили практик, различные традиции и методики, лекции на самые актуальные физико-духовные темы, восточные искусства, фитнес и танцы, арт, веган еда и йога товары, этнический концерт и еще очень много чего полезного и интересного.

«Проведи этот день Солнца с нами и пробуди свою Осознанность!» - отмечают организаторы.

Вход на Фестиваль йоги свободный.

В.Ф, Г.Р.