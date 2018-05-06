В Баку пройдет благотворительный забег Wings for Life

По традиции, в этом году в Азербайджане пройдет очередной благотворительный забег Wings for Life в формате App Run (бег с помощью приложения).

Сегодня, 6-го мая, любой желающий сможет присоединиться к десяткам тысяч бегунов по всему миру и бежать за тех, кто не может, чтобы внести свой вклад в развитие исследований травм спинного мозга и изменить к лучшему жизни миллионов людей по всему миру.

Забег Wings for Life World Run начинается в одно и то же время по всему миру в десятках стран. Участники из Азербайджана побегут ровно в 15:00 по Бакинскому времени, от Дворца водных видов спорта в Баку.

Чтобы присоединиться к забегу, для начала нужно скачать приложение Wings for Life World Run на телефон, пройти регистрацию и записаться на бег в нашей стране. Приложение Wings for Life World Run для iOS или Android можно скачать бесплатно.

Через 30 минут после начала забега, участников начнет догонять виртуальный автомобиль-кетчер (индивидуальная финишная линия). Автомобиль-кетчер будет постепенно увеличивать скорость и когда он доедет до участника – это значит, что бегун пересек финишную черту. Таким образом, финиш для каждого участника наступит в разное время и на разном расстоянии.

При участии в благотворительном зебеге, каждый человек может участвовать в сборе средств в рамках проекта. 100% собранных пожертвований пойдут в фонд Wings For Life, на исследование травм позвоночника и клинические исследования в лучуших институтах по всему миру.

Забег пройдет 6 мая, в Баку, старт – Дворец водных видов спорта (Aquatic Palace). Начало мероприятия в 14:00, а начало забега по всему миру в 15:00 ровно. Для более детальной информации заходи на сайт или Facebook страницу проекта.

Лучший результат по Азербайджану (мужской и женский зачет) получит приз от Дворца водных видов спорта.

Присоединяйся и ты, ПРОЙДИ РЕГИСТРАЦИЮ по ссылке – https://win.gs/2qGyIlE