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В Баку пройдет азербайджано-австрийский бизнес-форум

Сегодня в 11:30 меньше минуты на чтение 105
В Баку пройдет азербайджано-австрийский бизнес-форум
В Баку 17 мая состоится азербайджано-австрийский бизнес-форум в рамках визита делегации более 20 австрийских компаний в Азербайджан, сообщил Фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
 
Компании представляют сферы энергетики, ИКТ, консалтинга, строительства, производства различных типов счетчиков, таксометров, машиностроения, металлургии, оборудования для пожаротушения, логистики, мебели, переработки отходов, удаления искусственного снега, систем естественной лавинной защиты, транспорта, образования, промышленности и др.
 
Лада Евграшина, Г.Р.

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