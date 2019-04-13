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В Баку пройдет 6-я Бакинская международная книжная ярмарка

13 Апреля, 2019 в 13:55 ~ 1 минута на чтение 997
В Баку пройдет 6-я Бакинская международная книжная ярмарка

Очередная Бакинская международная книжная ярмарка состоится 27 сентября при поддержке Министерства культуры.

Как сообщили в министерстве, трехдневная выставка пройдет в шестой раз.

Издательско-полиграфические предприятия, книжные магазины и другие связанные с ними организации смогут продемонстрировать и реализовывать свою продукцию на выставке-ярмарке, заключать контракты, а также вести переговоры с местными и зарубежными издательствами, авторами и издательствами.

Бланк-заявку на участие в Бакинской международной книжной ярмарке-ярмарке можно получить в Оргкомитете (электронная почта: [email protected], тел .: 012 493 23 77).

Заявочный договор должен быть представлен в Оргкомитет не позднее 31 августа.

В то же время для посетителей выставки вход будет бесплатным.

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