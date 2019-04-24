В Баку прошла презентация новых коллекций Gianfranco Ferré Home и Roberto Giovannini – ФОТО – ВИДЕО

5 апреля в шоуруме Collezione Italia прошла презентация двух новых коллекций эксклюзивных в Азербайджане брендов - Gianfranco Ferré Home и Roberto Giovannini.

На закрытом мероприятии, которое прошло в праздничной, торжественной атмосфере присутствовали около 150 особо приглашенных гостей. Среди них были как руководство и сотрудники компании, так и ведущие азербайджанские архитекторы, дизайнеры интерьера, арт-директора, редакторы журналов, директора строительных компаний, основатели дизайн-студий и групп, клиенты шоурума и представители бомонда.

Для создания особо приятной, праздничной атмосферы на площадке мероприятия была организована насыщенная программа - праздничный фуршет, различные напитки и живая музыка. Музыкальную часть вечера скрасила молодая и очень талантливая исполнительница - Dihaj.

После вступительной части программы гостей поприветствовал директор шоурума Collezione Italia – Ровшан Вахабов. В своем выступлении он отметил: «Сегодня с гордостью можно сказать, что Collezione Italia - одна из самых динамично развивающихся компаний в регионе, и одна из самых успешных компаний в сфере бизнеса и дизайна интерьера и даже можно сказать - лучшая. И не случайно, что новопредставленные коллекции, вдохновленные эстетическими эмоциями, впервые были показаны в Азербайджане на таком большом мероприятии в нашем шоуруме».

После выступления гости ближе познакомились с двумя новыми коллекциями эксклюзивных брендов - Gianfranco Ferré Home и Roberto Giovannini.

Отметим, что в шоуруме Collezione Italia на экспозиционной площади 40 тыс. кв. м. для дорогих гостей представлены коллекции легендарных европейских брендов на любой вкус и по любой цене. Здесь можно найти все для дома - мебель, кухню, сантехнику, напольные покрытия, обои, двери, окна, занавеси, освещение, посуду, текстиль.

Пространство Collezione Italia - место не только утонченной роскоши, но и бесконечный материал для творческого поиска индивидуального неповторимого стиля в интерьере.

Для получения подробной информации можно посетить сайт www.collezioneitalia.az, позвонить по короткому номеру *1100 или же стать подписчиком на официальную страничку Collezione Italia в социальных сетях:

https://www.facebook.com/CollezioneIt/

https://www.instagram.com/collezioneitalia/

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