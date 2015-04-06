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В Баку прошел митинг под лозунгом «Свободу Карабаху!»

Сегодня в 18:38 ~ 1 минута на чтение 524
В Баку прошел митинг под лозунгом «Свободу Карабаху!»

29 сентября на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе Баку прошел согласованный с городскими властями митинг под лозунгом «Свободу Карабаху!» Карабахского комитета, сформированного рядом партий и общественных организаций.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

Отмечается, что в мероприятии, продолжавшемся с 15:00 до 17:00 часов, приняли участие члены и сторонники Организации освобождения Карабаха, Азербайджанской народной партии, партии «Умид», Национал-демократической партии, партий «Гражданское единство», «Мусават», Народный фронт Азербайджана, Классический народный фронт, Либерально-демократической партии, а также ряда неправительственных и молодежных организаций.

Как сообщает МВД, в митинге приняли участие до 2000 сторонников и членов вышеуказанных организаций.

В ходе митинга не было зарегистрировано каких-либо грубых нарушений общественного правопорядка.

Талыб Бархудаев

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