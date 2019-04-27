В Баку пропала школьница - ФОТО

В Бинагадинском районе Баку пропала 13-летняя Айдан Алиева.

Как сообщает 1news.az, девочка, проживающая в 9-м микрорайоне, не вернулась домой, выйдя из средней школы №5, расположенной в 4-м микрорайоне.

Камеры службы «Безопасный город» запечатлели девочку, когда она ночью гуляла в районе парка 9-го микрорайона, также ее видели сегодня утром в районе станции метро «Сахил».

Родители школьницы обратились в полицию, сотрудники полиции проводят интенсивные поиски девочки. Всех, кто видел Айдан Алиеву, или что-то знает о ее местонахождении, просьба сразу же позвонить в МВД по номеру 102 и ее родным по номеру: (055)207-81-11.

Тимур Рзаев, И.А.