В Баку пропала маленькая девочка - ФОТО

Сотрудники Управления полиции Низаминского района Баку проводят активные мероприятия по поиску трехлетней Марал Фуад гызы Мухтаровой.

Как сообщили 1news.az в управлении, ребенок потерялся 2 октября в районе рынка поселка «8-й километр».

«Все силы сотрудников полиции брошены на поиски ребенка», - подчеркнули в управлении.

В свою очередь, как сообщил 1news.az отец девочки Фуад Мухтаров, дочь пропала 2 октября в районе 19:00.

«Я сейчас в управлении полиции. И прокуратура, и полиция, все ищут мою дочь», - сказал Ф.Мухтаров.

Управление полиции Низаминского района Баку просит всех, кто видел Марал Мухтарову, позвонить в МВД по номеру 102 или обратиться в Управление, расположенное в поселке «8-й километр» по адресу: улица Ш.Мирзоева, 127. Контактный телефон: 421-02-02.

Тимур Рзаев