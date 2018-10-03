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В Баку пропала маленькая девочка - ФОТО

Сегодня в 10:46 ~ 1 минута на чтение 3399
В Баку пропала маленькая девочка - ФОТО

Сотрудники Управления полиции Низаминского района Баку проводят активные мероприятия по поиску трехлетней Марал Фуад гызы Мухтаровой.

Как сообщили 1news.az в управлении, ребенок потерялся 2 октября в районе рынка поселка «8-й километр».

«Все силы сотрудников полиции брошены на поиски ребенка», - подчеркнули в управлении.

В свою очередь, как сообщил 1news.az отец девочки Фуад Мухтаров, дочь пропала 2 октября в районе 19:00. 

«Я сейчас в управлении полиции. И прокуратура, и полиция, все ищут мою дочь», - сказал Ф.Мухтаров. 

Управление полиции Низаминского района Баку просит всех, кто видел Марал Мухтарову, позвонить в МВД по номеру 102 или обратиться в Управление, расположенное в поселке «8-й километр» по адресу: улица Ш.Мирзоева, 127. Контактный телефон: 421-02-02.

Тимур Рзаев

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